Bologna | Mihajlovic traballa | già contattato il sostituto

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Un solo punto nelle ultime tre partite e 12 goal subiti, dopo una partenza ottima con 7 punti compreso il pareggio contro l’Atalanta. Decisiva sarà la sfida con la Lazio per Sinisa, anche se il destino del tecnico serbo in Emilia appare già segnato e i contatti con il suosono stati avviati. Claudio Ranieri è il profilo preferito da parte della dirigenza rossoblu. Con la Sampdoria il matrimonio è finito perché non ha trovato l’accordo economico, anche se Massimo Ferrero avrebbe voluto andare avanti con lui. I contatti con Ranieri erano partiti all’inizio dell’estate e lui aveva incontrato l’ex responsabile dell’area tecnica, Walter Sabatini che ha appena risolto il suo rapporto con il club. Ma lo stesso ex ds giallorosso nelle scorse settimane aveva anche incontrato un suo vecchio pupillo, Daniele De Rossi, che sembrava poter ...

Pall_Gonfiato : #Bologna, #Ranieri pronto a sostituire #Mihajlovic? L'indiscrezione de La Repubblica

In casa Bologna, dopo i recenti risultati negativi, Mihajlovic sarebbe a rischio esonero; contatti avviati con Claudio Ranieri Sinisa Mihajlovic ©Getty Images L'umiliante eliminazione dalla Coppa Italia. Per dare una scossa alla squadra, Sinisa Mihajlovic potrebbe apportare un cambio di modulo passando alla difesa a tre Il Bologna, dopo la sconfitta contro l'Empoli, è in ritiro e Sinisa Mihajlovic studia il modo per ritornare alla vittoria dopo un inizio di campionato che era sembrato positivo.