Bollette luce e gas | di quanto aumenteranno le tariffe da venerdì

(Di mercoledì 29 settembre 2021) . Aumenti del 29,8% per l’elettricità e del 14,4% per il gas. Questo l’aggiornamento delleda parte dell’Authority di regolazione per l’energia, l’acqua, i rifiuti (Arera) per i consumatori in tutela, relativo al quarto trimestre 2021. Arera sottolinea che l’intervento del governo ha ridotto l’impatto degli aumenti che altrimenti avrebbe portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas. Nel quarto trimestre del 2021 (ottobre-dicembre) la bolletta dell’elettricità dellaaumenterà del 29,8% e quella del gas in aumento del 14,4%, con rincari ridotti grazie all’intervento del governo che ha ridimensionato l’impatto degli aumenti. Lo comunica l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, comunicando gli aumenti che scattano da. “La straordinaria ...

Tg3web : Dal primo ottobre è in arrivo una vera stangata sulle bollette di luce e gas, che aumenteranno rispettivamente di q… - SkyTG24 : Bollette, è ufficiale: da venerdì scattano gli aumenti. Ecco quanto pagheremo di più - Corriere : Bollette, aumento di luce (29,8%) e gas (14,4%) a partire da ottobre - freeskipperIT : #Bollette #Luce, #gas e #benzina: aumenta tutto, tranne lo #stipendio degli italiani! - ADAM05081 : RT @itsmeback_: Risparmio sulle bollette di luce e gas, saranno più 30% e 15% anzichè più 42% e 30%. E noi dovremmo pure ringraziare... Se… -

die gas e aumenti in arrivo. Scatta il conto alla rovescia per le maggiorazioni che peseranno sulle tasche degli italiani a partire da ottobre. +29,8% per l'elettricità, per l'esattezza,...... con 184 euro in più per lae 171 euro per il gas. "Queste misure avranno effetti solo a tempo determinato " aggiunge il Codacons " servono interventi per contenere la crescita delle...I 3,5 miliardi messi sul piatto dal governo non bastano a evitare la stangata sulle bollette: dal primo ottobre l’elettricità aumenta del 29,8% e il gas del 14,4%. Un rincaro da record che per l’inter ...Altre 461.334 famiglie hanno richiesto e ottenuto il bonus sociale idrico Bonus sociale, ecco come ottenerlo. Il governo Draghi è sceso in campo per fronteggiare l’aumento delle bollette del gas e del ...