Bollette luce e gas: arriva la stangata, ecco gli aumenti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bollette luce e gas: arriva la stangata. Dal primo ottobre il prezzo su luce e gas aumenterà rispettivamente di circa il 30% e il 14%. Ciò dipende dal prezzo del petrolio in borsa, che è arrivato ad una quotazione tanto alta da rappresentare il massimo negli ultimi tre anni. Bollette luce e gas: aumenti in arrivo Si tratta di una situazione particolarmente grave per i paesi che stentano ancora a convertire le proprie fonti energetiche (come la Cina), ma il peso del rincaro si fa sentire anche in Italia. Tuttavia, anche se la situazione può sembrare particolarmente drammatica, bisogna considerare che il Governo italiano ha già preso provvedimenti per limitare i possibili danni economici causati da questa situazione.

sole24ore : Bollette, scattano i rincari: luce +29,8% e gas +14,4% - riotta : Bollette luce +30% Gas +14% Il Grande Freddo Inverno 2022 - ilpost : Il previsto aumento delle bollette è stato quantificato ufficialmente: 29,8% per l’elettricità e 14,4% per il gas - Th3P3ck : RT @IlPrimatoN: Altro che mazzata evitata dal governo. Dal 1° ottobre via ai maxi aumenti - JoKakamuKazz : Purtroppo non abbiamo un governo spagnolo che tutela le tasche dei cittadini, qui si specula a favore dei BigEnergy… -