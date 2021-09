Bollette di luce e gas più salate per gli italiani: perché gli aumenti? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – Bollette di luce e gas e aumenti in arrivo. Scatta il conto alla rovescia per le maggiorazioni che peseranno sulle tasche degli italiani a partire da ottobre. +29,8% per l’elettricità, per l’esattezza, e +14,4% per il gas. Rincari previsti nel quarto trimestre, ma ridotti grazie all’intervento del governo che con un decreto d’urgenza ne ha ridimensionato l’impatto per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese. A fare i conti è l’Arera, che in un comunicato spiega come “la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici – ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento – e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma –die gas ein arrivo. Scatta il conto alla rovescia per le maggiorazioni che peseranno sulle tasche deglia partire da ottobre. +29,8% per l’elettricità, per l’esattezza, e +14,4% per il gas. Rincari previsti nel quarto trimestre, ma ridotti grazie all’intervento del governo che con un decreto d’urgenza ne ha ridimensionato l’impatto per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese. A fare i conti è l’Arera, che in un comunicato spiega come “la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici – ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento – e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della ...

Advertising

Tg3web : Dal primo ottobre è in arrivo una vera stangata sulle bollette di luce e gas, che aumenteranno rispettivamente di q… - SkyTG24 : Bollette, è ufficiale: da venerdì scattano gli aumenti. Ecco quanto pagheremo di più - Corriere : Bollette, aumento di luce (29,8%) e gas (14,4%) a partire da ottobre - CarloRienzi : #Draghi o no, le cose per i cittadini non cambiano. Mai. - tg2000it : Dal primo ottobre scattano gli aumenti di luce e gas. Ecco quanto pagheremo #29settembre #bollette @TV2000it -