Bollette alle stelle: perché si rischia il black out (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'aumento dei prezzi di gas e luce potrebbe essere solo la prima conseguenza della scarsità di energia disponibile a livello globale. Sena interventi a medio-lungo termine, il rischio è che anche beni di prima necessità come pane e pasta diventino più cari Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'aumento dei prezzi di gas e luce potrebbe essere solo la prima conseguenza della scarsità di energia disponibile a livello globale. Sena interventi a medio-lungo termine, il rischio è che anche beni di prima necessità come pane e pasta diventino più cari

Advertising

Ettore_Rosato : Approvato il decreto che taglia #bollette gas e elettricità, con gradualità diverse, azzerando aumenti per redditi… - Chicchi30034355 : RT @LorenzoZL74: Pensate alle bollette che state per pagare. #GretaThunberg - Max18362869 : RT @MariaRo51490621: Perché le bollette costano il 33% in più? Perché paghiamo gli incentivi alle rinnovabili. - v_napoletano : RT @MariaRo51490621: Perché le bollette costano il 33% in più? Perché paghiamo gli incentivi alle rinnovabili. - PersilQ : Il grande reset di quelli di Davos vede come laboratorio d'elezione anche l'Italia; non si fermeranno ne' con il CO… -