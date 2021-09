Bolgheri | Super Tuscan Marathon | passeggiata sulla famosa strada del vino

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Un viaggio alla scoperta di un Toscana unica, in quattro tappe, tra la terra, il cielo e il mare per riscoprire il territorio toscano tra tradizione e innovazione. L'articolo proviene da Firenze Post.

La prima edizione diTuscan Ecomarathon, questo il nome dell'iniziativa, è nata con l'...della Costa degli Etruschi con un percorso che si snoderà tra Castagneto Carducci con il borgo di,...I PERCORSI DELLA STEM 2021TUSCAN ECOMARATHON Partenza da, arrivo a Campiglia Marittima . Gara competitiva. Distanza totale 44 chilometri. Dislivello 1043 metri, altezza massima 530 ...Un viaggio alla scoperta di un Toscana unica, in quattro tappe, tra la terra, il cielo e il mare per riscoprire il territorio toscano tra tradizione e innovazione. bolgheri, tuscan, marathon ...Quattro percorsi da Castagneto a Campiglia, passando per Sassetta e Suvereto L’evento il 2 e 3 ottobre. Domenica la passeggiata tra vigne e cantine a Bolgheri ...