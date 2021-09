Body positivity e diversivity: le voci della Milano Fashion Week (Di mercoledì 29 settembre 2021) Life&People.it Alla Milano Fashion Week, Body positivity e inclusività sono stati due messaggi, nella maggior parte dei casi, per lo più trascurati. Durante la settimana della moda donna, tuttavia, sono emersi, in tal senso, l’impegno e le scelte di alcuni stilisti nella rappresentazione della diversità del corpo, dell’età, del genderless, della multietnia. Tra questi, Versace, Emporio Armani, Tod’s, Etro e gli esempi di giovani brand come Marco Rambladi, Marni, Act N°1. La moda deve calarsi nella contemporaneità e schierarsi, normalizzando i messaggi di eterogenea inclusività e Body positivity. Quasi tutti i brand hanno scelto per le passerelle modelle tradizionali nella classica taglia mannequin 36/38. In ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 29 settembre 2021) Life&People.it Allae inclusività sono stati due messaggi, nella maggior parte dei casi, per lo più trascurati. Durante la settimanamoda donna, tuttavia, sono emersi, in tal senso, l’impegno e le scelte di alcuni stilisti nella rappresentazionediversità del corpo, dell’età, del genderless,multietnia. Tra questi, Versace, Emporio Armani, Tod’s, Etro e gli esempi di giovani brand come Marco Rambladi, Marni, Act N°1. La moda deve calarsi nella contemporaneità e schierarsi, normalizzando i messaggi di eterogenea inclusività e. Quasi tutti i brand hanno scelto per le passerelle modelle tradizionali nella classica taglia mannequin 36/38. In ...

