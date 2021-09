Bocconi | multa da 200mila euro del Garante della Privacy | “I sistemi di riconoscimento facciale violavano la privacy degli studenti”

Advertising

SkyTG24 : Multa da 200.000 euro per l’Università #Bocconi di #Milano per non aver rispettato le direttive sul trattamento dei… - SkyTG24 : Studenti spiati durante gli esami tramite webcam, multata la Bocconi - fattoquotidiano : Bocconi, multa da 200mila euro del Garante della Privacy: “I sistemi di riconoscimento facciale violavano la privac… - serenel14278447 : GARANTE DELLA PRIVACY Volti degli studenti «spiati» durante gli esami a distanza: multa di 200 mila euro alla Bocconi di Redazione Milano - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Studenti spiati durante gli esami tramite webcam, multata la Bocconi -

Ultime Notizie dalla rete : Bocconi multa

Duecento mila euro die lo stop immediato all'utilizzo dei software di proctoring . È questa la sanzione che Garante della privacy ha irrogato all'Universitàdi Milano, a causa dell'utilizzo di due programmi ...In sintesi:multata di 200 mila euro (100 mila se pagati entro un mese) per aver trattato in maniera illegittima i dati personali dei suoi iscritti.Multa salatissima per la Bocconi di Milano che avrebbe "spiato" gli studenti durante gli esami da remoto attraverso dei software invasivi.In sintesi:Bocconi multata di 200 mila euro (100 mila se pagati entro un mese) per aver trattato in maniera illegittima i dati personali dei suoi iscritti. Cioè il momento in cui l’ateneo ha introdott ...