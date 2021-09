Bilardo non sa ancora che Maradona è morto: l’Argentina dell’86 si riunirà per dirglielo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Carlos Bilardo è stato il commissario tecnico che condusse l’Argentina alla vittoria dei Mondiali 1986. Oggi ha 83 anni e una malattia neurodegenerativa, la sindrome di Hakim-Adams. Bilardo non sa ancora che Diego Armando Maradona è morto l’anno scorso e la famiglia finora è riuscita ad evitare che lo venisse a sapere. Ma il momento di dirglielo sembra essere arrivato. Così, stando a quanto riporta La Voz, il fratello Jorge sta organizzando una riunione con tutti i protagonisti di quell’Argentina campione del mondo, con l’intento di dargli la notizia cercando di rendergliela il meno traumatica possibile. “ancora non sa di Diego, nei prossimi giorni cercheremo di riunire i ragazzi dell’86, da Ruggeri a Burruchaga, per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Carlosè stato il commissario tecnico che condussealla vittoria dei Mondiali 1986. Oggi ha 83 anni e una malattia neurodegenerativa, la sindrome di Hakim-Adams.non sache Diego Armandol’anno scorso e la famiglia finora è riuscita ad evitare che lo venisse a sapere. Ma il momento disembra essere arrivato. Così, stando a quanto riporta La Voz, il fratello Jorge sta organizzando una riunione con tutti i protagonisti di quelcampione del mondo, con l’intento di dargli la notizia cercando di rendergliela il meno traumatica possibile. “non sa di Diego, nei prossimi giorni cercheremo di riunire i ragazzi, da Ruggeri a Burruchaga, per ...

