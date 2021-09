Biden smentito dai generali sul ritiro dall’Afghanistan

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Martedì 28 settembre, durante un’audizione al senato degli Stati Uniti riguardante il precipitoso, le più alte cariche militari statunitensi hanno contraddetto le dichiarazioni del loro comandante in capo, il presidente Joe, sui piani dell’amministrazione per la smobilitazione delle truppe. Istatunitensi hanno confermato di aver raccomandato in modo unanime al presidente InsideOver.

Quest'ultimi hannole dichiarazioni del presidente Joeaccusando l'intelligence e l'amministrazione di aver svolto male il loro operato. Afghanistan, evacuazione Usa: i vertici ...Le dichiarazioni di Joesul ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan sono state smentite dal capo di stato maggiore congiunto Mark Milley e dal capo del comando centrale Usa Kenneth McKenzie. I due, infatti, ...Niente lavoro per i no vax (o come dicono in America «no jab, no job»): vediamo cosa sta succedendo nel sistema pubblico e privato degli Stati Uniti. Poi spieghiamo per punti come i generali stanno co ...I militari: "Al-Qaeda ricostituita è una possibilità molto concreta e potrebbe attaccare nei prossimi 12-36 mesi" ...