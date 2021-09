(Di mercoledì 29 settembre 2021) Joecancellerà il suoprevisto per oggi per continuare a guidare i crucialia Washington sulla sualegislativa, ancora in bilico al Congresso. Lo riferisce la ...

fisco24_info : 'Biden cancella viaggio Chicago per negoziati su sua agenda': In vista del piano socio-economico e delle infrastrut…

La Casa Bianca ha confermato che Joeha rinviato a data da destinarsi la visita prevista per oggi a Chicago, per continuare a lavorare con i membri del Congresso all'approvazione del suo piano ...Stop al divieto di volo La misura, dunque,quella precedente, introdotta quando alla Casa ... coordinatore della risposta al Covid per il presidente Usa, Joe. Varrà complessivamente per ...ROMA, 29 SET - Joe Biden cancellerà il suo viaggio a Chicago previsto per oggi per continuare a guidare i cruciali negoziati a Washington sulla sua agenda legislativa, ancora in bilico al Congresso.