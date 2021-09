Berlusconi scalpita per tornare in campo: “Non vedo l’ora di venire a Roma…” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non vedo l’ora di tornare a Roma… Nel giorno del suo 85 compleanno Silvio Berlusconi avrebbe confidato a chi l’ha chiamato per gli auguri la voglia matta di ritornare in campo e tornare operativo. Dopo aver trascorso l’estate nel buen retiro di Villa La Certosa dopo oltre un anno ‘blindato’ ad Arcore e vari pit stop al San Raffaele a causa degli effetti del long Covid, il Cav viene descritto quasi come un leone in gabbia. Raccontano che gli mancano il contatto con la gente e persino i palazzi della politica, che tante volte ha criticato. L’ex premier ha spento le candeline in famiglia, circondato da figli e nipoti. Tra i messaggi di happy birtdhay, spicca quello di Vladimir Putin: il presidente della Federazione russa, scrive l’agenzia ‘Ria Novosti’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) NondiNel giorno del suo 85 compleanno Silvioavrebbe confidato a chi l’ha chiamato per gli auguri la voglia matta di riinoperativo. Dopo aver trascorso l’estate nel buen retiro di Villa La Certosa dopo oltre un anno ‘blindato’ ad Arcore e vari pit stop al San Raffaele a causa degli effetti del long Covid, il Cav viene descritto quasi come un leone in gabbia. Raccontano che gli mancano il contatto con la gente e persino i palazzi della politica, che tante volte ha criticato. L’ex premier ha spento le candeline in famiglia, circondato da figli e nipoti. Tra i messaggi di happy birtdhay, spicca quello di Vladimir Putin: il presidente della Federazione russa, scrive l’agenzia ‘Ria Novosti’ ...

