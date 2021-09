Berlusconi compie 85 anni | gli auguri di Putin

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Vladimirha fatto glia Silvioper il suo 85esimo compleanno con un messaggio e una telefonata in cui ha citato il suo importante contributo personale allo sviluppo delle relazioni bilaterali, come rende noto il Cremlino. Il Presidente russo ha augurato anche all”amico’ italiano “buona salute e prosperità”. Nel messaggio, scrive l’agenzia Ria Novosti,ha citato l’amicizia che lo lega ada lunga data e ha sottolineato che l’ex Presidente del Consiglio italiano e leader di Forza Italia “è sempre un ospite benvenuto in Russia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Non sono affatto passati inosservati gli auguri che Marta Fascina ha riservato via social al suo amato Silvio. Quest'ultimooggi, mercoledì 29 settembre, la bellezza di 85 anni. 'Buon compleanno amore mio', è la didascalia semplice scelta per accompagnare uno scatto che ha suscitato un ...Ipotesi difficilmente praticabile per un comune mortale, ma se ci si chiama Silvionon ... Sono 85 gli anni che. Nato a Milano il 29 settembre del 1936, rappresenta uno di quei ...La giovane è dedita alla carriera politica e ci tiene a portare alta la bandiera del partito (Il Fatto Quotidiano) Non potevano, nemmeno, mancare gli auguri del Milan: «Oggi Silvio Berlusconi compie ...Con un post su Instagram Marta Fascina, 31 anni, deputata di Forza Italia, fa gli auguri al suo compagno Silvio Berlusconi che il 29 settembre ne compie 85. (Corriere della Sera) Silvio Berlsuconi ...