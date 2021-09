Berlusconi | 85 anni e il sogno del Quirinale

(Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ottantacinquee sognare il Colle. Ipotesi difficilmente praticabile per un comune mortale, ma se ci si chiama Silvionon appare un'idea così peregrina. I suoi alleati ci credono, i suoi fedelissimi lo agognano, gli avversari lo temono. Tant'è però che nel toto-figura pure lui: l'imprenditore, il politico, l'uomo di sport, non ha mai nascosto ildi diventare presidente della Repubblica. Istituzionale ciliegina sulla torta. E ciò a dispetto del fattore anagrafico. Sono 85 gliche compie. Nato a Milano il 29 settembre del 1936, rappresenta uno di quei personaggi la cui esistenza si è incrociata con le sorti di un Paese intero. E non tanto perchè ha assunto ruoli prestigiosi negli altissimi ranghi dello Stato, ma perchè esso stesso è stato artefice di ...

"Auguri a Silvioperché oggi è il suo compleanno". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso ...dedicato così un pensiero al leader di Forza Italia nel giorno in cui compie 85. ..."Buon compleanno amore mio!". Con un post (che non risparmia filtri) Marta Fascina , 31, fa gli auguri al suo compagno Silvioche oggi ne compie 85. I due camminano mano nella mano. Lui visibilmente ringiovanito, ma anche lei, stretta in un lungo abito a pois carta da ...ROMA (ITALPRESS) – Ottantacinque anni e sognare il Colle. Ipotesi difficilmente praticabile per un comune mortale, ma se ci si chiama Silvio Berlusconi non appare un’idea così peregrina. I suoi ...ROMA, 29 SET - "Auguri a Silvio Berlusconi perché oggi è il suo compleanno ... ha dedicato così un pensiero al leader di Forza Italia nel giorno in cui compie 85 anni. (ANSA).