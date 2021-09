Bergamo | Università e Commercialisti più vicini a favore degli studenti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 settembre 2021). Ordine deiinsieme per formare i professionisti di domani. A, un accordo tra le due realtà consente di agevolare il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, permettendo aglidi svolgere il tirocinio professionale già durante gli studi ed esonerandoli dalle prime prove dell’esame di stato. A presentare agliquesta opportunità, martedì 28 settembre in Aula Magna, il Magnifico Rettore dell’studi diRemo Morzenti Pellegrini e la Presidente dell’Ordine dei DottoriEsperti Contabili, Simona Bonomelli. Presenti anche Giovanna Zanotti, ...