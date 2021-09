Benevento, Roberto Insigne ha rinnovato fino al 2024 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Roberto Insigne rinnova per altre due stagioni. Il Benevento Calcio ha comunicato il prolungamento del contratto che lega il fantasista napoletano alla Strega fino al 2024 (il precedente accordo recava come data di scadenza il 30 giugno 2022). Insigne ha di recente tagliato il traguardo delle 100 presenze in giallorosso ed è alla sua quarta stagione con la maglia del Benevento. In estate le voci di mercato parlavano di un forte interesse del Crotone nei suoi confronti, ma il partenopeo dopo essere rimasto ai piedi della Dormiente ha ‘raddoppiato’. Quest’anno Caserta lo ha schierato sei volte tra campionato e coppa Italia. L’unica gara saltata è stata quella con il Como dell’ultimo turno. Il rinnovo arriva ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutorinnova per altre due stagioni. IlCalcio ha comunicato il prolungamento del contratto che lega il fantasista napoletano alla Stregaal(il precedente accordo recava come data di scadenza il 30 giugno 2022).ha di recente tagliato il traguardo delle 100 presenze in giallorosso ed è alla sua quarta stagione con la maglia del. In estate le voci di mercato parlavano di un forte interesse del Crotone nei suoi confronti, ma il partenopeo dopo essere rimasto ai piedi della Dormiente ha ‘raddoppiato’. Quest’anno Caserta lo ha schierato sei volte tra campionato e coppa Italia. L’unica gara saltata è stata quella con il Como dell’ultimo turno. Il rinnovo arriva ...

