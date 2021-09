Bellissime corazziere e privilegi ai vescovi | questo sarà il Quirinale del Cav

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’eurodeputato Silvio Berlusconi viene eletto presidente della Repubblica italiana. Starà in carica fino al 2036. Infatti nel primo settennato arriverà una riforma per l’elezione diretta del capo dello stato: Berlusconi nel 2029eletto dai cittadini con il 76 per cento di voti. La cerimonia di insediamento alè la più bella che si ricordi. Sono presenti nel magnifico cortile: Putin, Biden, Xi Jinping, S. E. Parolin, Johnson, Sassoli, Angela Merkel, Paolo Maldini e figlio (vedere elenco completo dei prestigiosi invitati sul sito del Foglio). Appena insediato, il presidente Berlusconi fa una richiesta al segretario generale del: “Se è possibile avere corazzieri donne! Cioè”. La richiesta non è così bizzarra come può sembrare. Infatti al pomeriggio si presenta un plotone di ...