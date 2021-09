“Beato lui…” Miriam Leone | cosa ha fatto al marito dopo il matrimonio

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Un felice giorno è entrato nella memoria diper rimanervi per sempre. Quest’ultima è convolata a nozze con il suo neo, il manager finanziario Paolo Carullo che è siciliano come lei. Solitamente l’attrice ha sempre preferito velarsi di privacy per quanto concerne la sua sfera amorosa. Oggi invece ha voluto mostrare unaa tutti. Era dall’estate del 2020 che si ipotizzava un possibiletrae Paolo Carullo, ma fino a qualche tempo fa neanche si era certi della loro relazione. Attualmente tutto è stato svelato alla luce del sole, e la coppia non potrebbe essere più affiatata ed incantevole. Perciò la 36enne ha deciso di fare una regalo speciale al suo neo...