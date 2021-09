Bayern Monaco, si lavora al rinnovo di Gnabry: i dettagli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Bayern Monaco ha intenzione di blindare ancora a lungo l’esterno tedesco. Per lui in arrivo il rinnovo di contratto oltre il 2023 Stando a quanto riferito dalla BILD, il Bayern Monaco è già al lavoro per il rinnovo di un altro big dopo aver ufficializzato quello recente di Goretzka. Si tratta di Serge Gnabry, elemento intoccabile del reparto offensivo. L’ex Arsenal sarebbe pronto a firmare fino al 2023. Parti già al lavoro, la volontà comune è di andare avanti insieme. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilha intenzione di blindare ancora a lungo l’esterno tedesco. Per lui in arrivo ildi contratto oltre il 2023 Stando a quanto riferito dalla BILD, ilè già al lavoro per ildi un altro big dopo aver ufficializzato quello recente di Goretzka. Si tratta di Serge, elemento intoccabile del reparto offensivo. L’ex Arsenal sarebbe pronto a firmare fino al 2023. Parti già al lavoro, la volontà comune è di andare avanti insieme. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #BayernMonaco, si lavora per blindare #Gnabry ?? - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Bayern Monaco-Dinamo Kiev 2-0 - Gazzetta_it : Si va al riposo, Bayern Monaco-Dinamo Kiev 2-0 - MulanfilmFull : (GUARDA/GRATUITO) Bayern Monaco vs Dynamo Kiev in diretta streaming online ?? Benfica vs Barcellona ?? Lille vs FC… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Bayern Monaco-Dinamo Kiev 0-0 in diretta su -