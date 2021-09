(Di mercoledì 29 settembre 2021) In commissionealla Camera si sta discutendo il decreto legislativo del governopresunzione di innocenza, che al suo interno contiene una norma che potrebbe limitare fortemente la libertà della stampa nel loro rapporto con le Procure (e, di conseguenza, le notizie legata alla).deie la Federazione nazionale della stampa italiana, convocate in audizione a Montecitorio, hanno declinato l’invito e non si sono presentati. Perché? Il commento incon. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Bavaglio sulla giustizia, che fine ha fatto l’Ordine dei giornalisti? La diretta con Peter Gomez - LRompicoglioni : 'Una volta si nascondevano i delinquenti in ItaGlia si nascondo i reati' Bavaglio sulla giustizia, che fine ha fat… - ancap19 : RT @SirBis6: Discussione con ricercatore finocchietto su Zan. Trova vergognoso che la politica rifiuti di approvare una legge senza la qual… - Psyclo_Bo : RT @SirBis6: Discussione con ricercatore finocchietto su Zan. Trova vergognoso che la politica rifiuti di approvare una legge senza la qual… - Prudenza_Le_Mat : RT @SirBis6: Discussione con ricercatore finocchietto su Zan. Trova vergognoso che la politica rifiuti di approvare una legge senza la qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Bavaglio sulla

Il Fatto Quotidiano

E che avrà, come ricaduta, unper la stampa. Il decreto èpresunzione di innocenza. Nello scorso marzo, Enrico Costa di Azione e i renziani recepivano una direttiva europea del 2010 ...... deve semmai avere onestà d'opinioni, la scienza ha il dovere di esprimersi con correttezza; proprio perchépandemia non ci sono posizioni univoche non possiamo mettere il, ma neppure ...MERCOLEDì 29 SETTEMBRE 2021 Clamoroso Regi decreti ancora validi in Italia: 33 mila [Cherchi, Sole]. In prima pagina ...Vogliono delinquere e vietarci di scriverlo. Bavaglio Cartabia. “Presunzione d’innocenza” al rush finale. I giornalisti danno buca. Ordine&Fnsi disertano la camera il decreto che oscura le notizie su ...