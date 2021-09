“Basta, me ne vado”. Isabella Ricci, dopo l’ultima vuole lasciare per sempre UeD (Di mercoledì 29 settembre 2021) Incredibile quanto successo nella puntata del 29 settembre di ‘Uomini e Donne’. La dama Isabella Ricci si è arrabbiata non poco e ha minacciato di prendere una decisione clamorosa, ovvero quella di lasciare la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Una scena che ha lasciato di stucco il pubblico da casa, che ha seguito attentamente l’evolversi della situazione. E dietro la sua affermazione c’è una motivazione ben precisa, infatti era accaduto qualcosa di importante poco prima. Isabella Ricci qualche giorno fa ha fatto discutere per un posto, dove ha scritto: “Io ho 62 anni ed ho imparato che, a una certa età, è meglio togliere che mettere…la parola d’ordine è: semplicità! Sarete molto più belle”. Peraltro, non tutti sanno che vanta una laurea in Filosofia e studi successivi. In molti ci hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Incredibile quanto successo nella puntata del 29 settembre di ‘Uomini e Donne’. La damasi è arrabbiata non poco e ha minacciato di prendere una decisione clamorosa, ovvero quella dila trasmissione condotta da Maria De Filippi. Una scena che ha lasciato di stucco il pubblico da casa, che ha seguito attentamente l’evolversi della situazione. E dietro la sua affermazione c’è una motivazione ben precisa, infatti era accaduto qualcosa di importante poco prima.qualche giorno fa ha fatto discutere per un posto, dove ha scritto: “Io ho 62 anni ed ho imparato che, a una certa età, è meglio togliere che mettere…la parola d’ordine è: semplicità! Sarete molto più belle”. Peraltro, non tutti sanno che vanta una laurea in Filosofia e studi successivi. In molti ci hanno ...

