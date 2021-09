“Basta, basta!”. GF Vip, il crollo di Gianmaria Antinolfi. Proprio tra le braccia di Soleil Sorge (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gianmaria Antinolfi ha avuto un chiarimento con Soleil Sorge. L’influencer lo ha accusato di stalking. Prima del loro ingresso nella casa si vociferava di una loro storia, anzi “flirt”, come ama definirlo all’americana l’ex naufraga. Soleil ha lanciato un’accusa non indifferente: “È stato pesante, è arrivato al limite dello stalking”. E ancora: “Sei andato in giro a dire che io ero la tua fidanzata, è stato umiliante. Mi sono sentita oppressa”. Alla presenza degli altri inquilini della Casa del GF Vip i due hanno parlato e Gianmaria Antinolfi ha spiegato perché ha detto a tutti della sua relazione con Soleil Sorge, mettendo in atto un comportamento che alla gieffina ha dato fastidio: “Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha avuto un chiarimento con. L’influencer lo ha accusato di stalking. Prima del loro ingresso nella casa si vociferava di una loro storia, anzi “flirt”, come ama definirlo all’americana l’ex naufraga.ha lanciato un’accusa non indifferente: “È stato pesante, è arrivato al limite dello stalking”. E ancora: “Sei andato in giro a dire che io ero la tua fidanzata, è stato umiliante. Mi sono sentita oppressa”. Alla presenza degli altri inquilini della Casa del GF Vip i due hanno parlato eha spiegato perché ha detto a tutti della sua relazione con, mettendo in atto un comportamento che alla gieffina ha dato fastidio: “Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto ...

