Bassetti: «Con la doppia dose di vaccino sarà possibile riaprire gli stadi al 100%» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Secondo me il Cts è andato con i piedi di piombo, vuole andare a step. A mio avviso tutto si sarebbe dovuto riaprire al 100% ovviamente solo per le persone che avevano avuto due dosi di vaccino, il problema oggi riguarda solo chi non è vaccinato con doppia dose”. Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore malattie infettive ospedale San Martino Genova, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Non avrei mai raccomandato un tampone ogni 72 ore, è stata una richiesta che non avrebbero dovuto accettare per quanto riguarda la distanza e la mascherina negli stadi è inutile – ha aggiunto – se si entra al 50% la mascherina e distanza non serve, nel caso aprissero al 100% in quel caso servirebbero come ieri nella partita PSG– Man City. Penso che chi ha il green pass ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Secondo me il Cts è andato con i piedi di piombo, vuole andare a step. A mio avviso tutto si sarebbe dovutoalovviamente solo per le persone che avevano avuto due dosi di, il problema oggi riguarda solo chi non è vaccinato con”. Lo ha detto Matteo, direttore malattie infettive ospedale San Martino Genova, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Non avrei mai raccomandato un tampone ogni 72 ore, è stata una richiesta che non avrebbero dovuto accettare per quanto riguarda la distanza e la mascherina negliè inutile – ha aggiunto – se si entra al 50% la mascherina e distanza non serve, nel caso aprissero alin quel caso servirebbero come ieri nella partita PSG– Man City. Penso che chi ha il green pass ...

