Basket | Gandini | “Chiediamo una capienza maggiore degli impianti”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Da quando è stato deciso l’obbligo del Green Pass per entrare neglisportivi noiuna apertura totale al 100% anche seguendo il messaggio del Governo che è stato chiaro in questo: siamo prima arrivati ad una apertura del 35%, ora abbiamo questo parere del CTS che la porta al 50%, ma io spero non sia vincolante per la politica che non può abdicare ai suoi compiti e deve ascoltare le voci, sempre più incisive, che spingono per una apertura”. Queste le dichiarazioni del presidente della LegaSerie A Umberto, ai microfoni del programma ’24 mattina’ su Radio 24, in merito allasportivi al chiuso che dovrebbe salire dal 35% al 50% seguendo le indicazioni del Comitato Tecnico ...