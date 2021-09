Basket, Eurocup Femminile: Sassari pareggia in trasferta contro Grengewald e conquista l’accesso alla fase a gironi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è disputato questa sera il match di ritorno per la fase preliminare dell’Eurocup Femminile di Basket. La Dinamo Sassari Women pareggia in trasferta le lussemburghesi del Grengewald col punteggio di 61-61, ma in virtù del +18 maturato al PalaSerradimigni 7 giorni fa (67-85) conquista l’accesso alla fase a gironi della seconda competizione continentale più importante per la prima volta nella sua storia. Nel primo quarto le squadre rispondono colpo su colpo, in una situazione di perfetto equilibrio. Hetting apre le marcature per le padrone di casa con un lay-up dopo circa 90 secondi (2-0), a cui risponde prontamente Giulia Moroni poco dopo (2-2). Le sassaresi arrivano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è disputato questa sera il match di ritorno per lapreliminare dell’di. La DinamoWomeninle lussemburghesi delcol punteggio di 61-61, ma in virtù del +18 maturato al PalaSerradimigni 7 giorni fa (67-85)della seconda competizione continentale più importante per la prima volta nella sua storia. Nel primo quarto le squadre rispondono colpo su colpo, in una situazione di perfetto equilibrio. Hetting apre le marcature per le padrone di casa con un lay-up dopo circa 90 secondi (2-0), a cui risponde prontamente Giulia Moroni poco dopo (2-2). Le sassaresi arrivano ...

Advertising

CentotrentunoC : Basket ?? La Dinamo #Sassari non trema e avanza in Fiba #eurocupwomen: in Lussemburgo è 61-61 contro le padrone di… - NotizieMolise : Basket/Magnolia, a Lugo per provare a scrivere un’altra pagina storica in Eurocup - MartinaMaa : RT @parallelecinico: Abbiamo preparato una guida in cui vi spieghiamo come vedere Serie A, NBA, Eurolega, Eurocup, tutte le altre coppe, Se… - MFulvia : RT @Italbasket: ???? Ieri la finale di Supercoppa vinta dal @familaschio, oggi e domani i preliminari di Eurocup con Campobasso e @dinamo_sas… - giornalemolise : Euro Cup, La Molisana Basket in Spagna per il preliminare di ritono - -