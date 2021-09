Barcellona | black out totale | altra disfatta con il Benfica

Leggi su calcionews24

Ilva ko ancora una volta. Periodo difficile per i blaugrana, che subiscono tre reti dale restano a zero punti Periodo nero per ilche continua in Champions League. I blaugrana, dopo il ko all'esordio contro il Bayern Monaco al Campo Nou, perdono anche in casa delcon il medesimo risultato dell'esordio, restano a zero punti nel girone: 3-0, frutto della doppietta di Nunez e del gol di Rafa Silva. Nella ripresa espulso anche Eric Garcia, che ha lasciato i suoi in dieci. E ora, la panchina di Ronald Koeman è sempre più in bilico, visti anche i non eccellenti risultati raggiunti fin qui in Liga.