Banca Montepaschi apre la sede storica di Rocca Salimbeni a Siena per “Invito a palazzo”

(Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena aderisce alla XX edizione di "Invito a palazzo", la manifestazione annuale promossa dall'ABI che mette in mostra opere d'arte e capolavori conservati nelle sedi storiche delle banche, delle fondazioni e delle casse di risparmio. La Banca aprirà le porte della sua sede storica di Rocca Salimbeni, a Siena, sabato 2 ottobre, per visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria e ingressi contingentati. I visitatori potranno ammirare il complesso architettonico che si affaccia su Piazza Salimbeni: l'antico "castellare" della nobile famiglia di mercanti e banchieri senesi, il rinascimentale palazzo Spannocchi e palazzo ...

