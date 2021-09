Bagnoli, Draghi: “Il prossimo sindaco sarà il commissario per la bonifica” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato che il Cdm ha deciso di attribuire la funzione di commissario per la bonifica dell’area di Bagnoli al prossimo sindaco di Napoli. “Per la bonifica dell’area di Bagnoli a Napoli il Cdm ha deciso di attribuire la funzione di commissario al sindaco, quale esso o essa sia. Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha annunciato che il Cdm ha deciso di attribuire la funzione diper ladell’area dialdi Napoli. “Per ladell’area dia Napoli il Cdm ha deciso di attribuire la funzione dial, quale esso o essa sia.

Advertising

ottopagine : Bagnoli, la svolta di Draghi: 'Il prossimo sindaco sarà commissario' #Napoli - anteprima24 : ** #Bagnoli, #Carfagna: 'Con sindaco #Commissario ok a modello Genova' ** - InNotizia : Il Consiglio dei Ministri ha deciso di attribuire la funzione di commissario per la bonifica dell’area di Bagnoli a… - PetrelliFlavia : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Draghi: «Il sindaco di Napoli sarà il commissario di Bagnoli» - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Draghi, 'Il prossimo sindaco di Napoli sarà commissario per la bonifica di Bagnoli' -… -