Avengers: Endgame, uno sguardo alternativo al funerale di Iron Man in una foto dal set (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una nuova foto dal set di Avengers: Endgame offre ai fan uno sguardo alternativo al funerale di Tony Stark/Iron Man alla fine del film. Una nuova foto dal set di Avengers: Endgame ci offre uno sguardo alternativo al funerale di Tony Stark/Iron Man che si colloca verso la fine del cinecomic Marvel. Avengers: Endgame si conclude col funerale di Iron Man, che si tiene vicino alla casa sul lago, buen retiro di Tony Stark e Pepper Potts dopo lo Snap. La coppia decide, infatti, di far crescere la figlia Morgan (Lexi Rabe) lontano dal caos prima che la battaglia finale contro Thanos spinga ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una nuovadal set dioffre ai fan unoaldi Tony Stark/Man alla fine del film. Una nuovadal set dici offre unoaldi Tony Stark/Man che si colloca verso la fine del cinecomic Marvel.si conclude coldiMan, che si tiene vicino alla casa sul lago, buen retiro di Tony Stark e Pepper Potts dopo lo Snap. La coppia decide, infatti, di far crescere la figlia Morgan (Lexi Rabe) lontano dal caos prima che la battaglia finale contro Thanos spinga ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Endgame, uno sguardo alternativo al funerale di Iron Man in una foto dal set… - sunflowers_e : finalmente mi sono decisa a vedere avengers endgame ?? - chry92_ : Sembra di assistere ad una guerra stile Avengers Endgame per quel sondaggio - il_Tommi13 : RT @badtasteit: No time to die: le prevendite volano in Inghilterra con numeri simili a quelli di Avengers: Endgame #007 #JamesBond https:/… - intothestoorm : avengers endgame mi ha distrutto in mille modi diversi, ma come siete sopravvissuti a quel film scusate -