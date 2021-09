Avellino-Catanzaro | le probabili formazioni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Voglia di dare continuità di risultati, ambizione e soprattutto rimettersi in corsa dopo la prima vittoria arrivata con il Potenza. Sono questi gli obiettivi dell’di Piero Braglia che questa sera – ore 21 – sfiderà tra le mura amiche del Partenio-Lombardi il. E’ il primo big match della stagione 2021/2022 di LegaPro. Ad incrociare i tacchetti saranno due squadre che hanno ottenuto gli stessi risultati: quattro pareggi e una sola vittoria. Una vigilia movimentata visto la situazione che riguarda da vicino Sbraga e, appunto il tecnico toscano. Al di là di ciò, l’confermerà il 3-5-2 visto nelle ultime due uscite stagionali tra Coppa Italia e campionato. Braglia gioca a carte coperte per la seconda volta in pochi giorni: nessuna lista dei convocati alla ...

L'come noi quest'anno ha cercato di ricostruire la squadra per migliorarla, e come noi e ... In questa prima fase del campionato ilsta evidenziando una certa difficoltà realizzativa. ...Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol: un terzetto al comando del girone B Spicca anche il settimo posto della Turris, mentre stanno faticando non pocoche l'anno scorso ...“Domani l’importante è che la squadra approcci bene la gara, sapendo che troverà di fronte una squadra che fa dell’intensità, delle seconde palle, dell’atteggiamento la propria forza”. E’ quanto affer ...Ecco di seguito riportati i risultati delle gare valevoli per la sesta giornata del girone C di Serie C, attendendo l’esito dei posticipi Catania-Turris e Avellino-Catanzaro. Colpi esterni di Foggia, ...