Autostrada A14 | operaio muore investito da un mezzo pesante mentre lavora nel Foggiano

Advertising

TgLa7 : Investito mentre lavora su autostrada A14, muore operaio. Incidente nel Foggiano, tra Poggio Imperiale e San Severo - tusciaweb : Operaio travolto e ucciso sull’A14 nel Foggiano Foggia - Operaio travolto e ucciso sull'autostrada A14 nel Foggian… - DavideOberta : RT @TgLa7: Investito mentre lavora su autostrada A14, muore operaio. Incidente nel Foggiano, tra Poggio Imperiale e San Severo - DottBellavia : Gli autisti dei tir falciano tutti in autostrada! Insomma! 4 morti sul lavoro ieri e già oggi un poveretto è il pri… - eccapecca : Settima vittima sul lavoro nelle ultime 24 ore, nel Foggiano muore un operaio sull'autostrada A14. #sicureza… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada A14

Poco prima delle ore 8 sull'Bologna - Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari, è avvenuto un incidente nel quale un addetto di una ditta esterna - all'altezza del km 528 - è ...Poco prima delle ore 8 sull'Bologna - Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari, è avvenuto un incidente nel quale un addetto di una ditta esterna - all'altezza del km 528 - è ...Nuova tragedia sul lavoro, questa volta in autostrada, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo della A14 Bologna-Taranto, in direzione di Bari. Poco prima delle 8 un addetto di una ditta esterna ...L'incidente tra Poggio Imperiale e San Severo: è stato investito da un camion durante la fase di installazione di un cantiere ...