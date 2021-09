Aumento luce e gas in bolletta ultime news | quanto sarà

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Arriva la stangata sulle bollette die gas che aumenteranno in modo vertiginoso. Una brutta tegola, dunque, per le famiglie italiane che si troveranno di fronte a costi decisamente più alti del solito per le utenze di casa. Per fortuna, però, il pronto intervento del Governo allontanerà il rischio di dover pagare molto di più almeno nell’immediato (poi si vedrà). L’Esecutivo proprio nei giorni scorsi ha inserito nuovi bonus sulle bollette con l’obiettivo preciso di aiutare le famiglie in difficoltà economiche a sostenere i vertiginosi aumenti. Ma diaumenteranno le bollette? Ecco leal riguardo per capire cosa ci aspetterà nel prossimo futuro.e gas in...