Aumenti bollette luce e gas, ecco come avere il bonus sociale (Di mercoledì 29 settembre 2021) A seguito degli Aumenti di luce e gas, il governo ha emanato una serie di aiuti per gli italiani che rientrano nel bonus sociale A partire dal mese di ottobre ci saranno dei rincari per quanto riguarda la bolletta della luce e del gas ma, fortunatamente, il governo è sceso in campo per aiutare gli L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 settembre 2021) A seguito deglidie gas, il governo ha emanato una serie di aiuti per gli italiani che rientrano nelA partire dal mese di ottobre ci saranno dei rincari per quanto riguarda la bolletta dellae del gas ma, fortunatamente, il governo è sceso in campo per aiutare gli L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GassmanGassmann : Quando leggerete le bollette con rincari di circa il 29 %, ricordatevi che gli aumenti sono causati dalla dipendenz… - petergomezblog : Elettricità e gas, ecco la stangata. Bollette più care del 30 e del 14% nonostante l’intervento del governo per cal… - SkyTG24 : Bollette, è ufficiale: da venerdì scattano gli aumenti. Ecco quanto pagheremo di più - pippoMR : ??Arrivano i previsti temuti rincari. Per la famiglia tipo in tutela l'aggravio nelle bollette sarà del +29,8% per l… - Principe_dUcria : RT @ilfoglio_it: Gli oltre tre miliardi di euro stanziati dal governo per limitare gli aumenti in bolletta hanno contenuto, come prevedibil… -