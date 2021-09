Audio di Di Maio sui Casamonica Ultime balle contro il M5S a Roma Il ministro bocciava la propaganda sugli sgomberi Per i giornali ce l’ha con la Raggi | ma parlava di Salvini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ci risiamo. In piena campagna elettorale i giornaloni si fiondano sull’ennesima bufala e pubblicano undi Monica Lozzi, ex Cinque Stelle con propensioni no Green Pass e Presidente del VII Municipio di, in cui si sente ildegli Esteri Luigi Didire: “Grazie, grazie anche a te, perché stai facendo un grande lavoro pure te. Non so se ci sarà mai riconosciuto e soprattutto se a te sarà mai riconosciuto. Tu hai fatto una cosa storica, di cui altri si sono presi il merito purtroppo”. Ascoltando il video ci si accorge che il conduttore della trasmissione trasforma “altri” pronunciato da Diin “altre”, inducendo a credere che ci si riferisca alla. L’ex capo politico dei Cinque Stelle stava invece riferendosi alla demolizione delle ville del clan ...