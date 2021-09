Audi - Una e-tron su misura per Ken Block nella serie Electrikhana - VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'annuncio della partnership tra Ken Block e l' trong>Audi trong> non poteva che sfociare in una nuova puntata della serie Gymkhana. La Casa, infatti, ha annunciato l'inizio dei iavori per Electrikhana, nella corso della quale il pilota americano metterà assieme sovrasterzi ed elettroni. L'evento trong>Audi trong>ovisivo verrà rilasciato online nel 2022. Una e-tron su misura. La nuova auto di Ken Block sarà un esemplare unico derivato dalla Suv e-tron, del quale ancora non si conoscono le caratteristiche tecniche. Considerando le precedenti esperienze con Subaru e Ford, l'elettrica potrebbe essere sottoposta a modifiche profonde e, pertanto, risultare solo una ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'annuncio della partnership tra Kene l'trong> non poteva che sfociare in una nuova puntata dellaGymkhana. La Casa, infatti, ha annunciato l'inizio dei iavori percorso della quale il pilota americano metterà assieme sovrasterzi ed eleti. L'eventotrong>ovisivo verrà rilasciato online nel 2022. Una e-su. La nuova auto di Kensarà un esemplare unico derivato dalla Suv e-, del quale ancora non si conoscono le caratteristiche tecniche. Considerando le precedenti esperienze con Subaru e Ford, l'elettrica potrebbe essere sottoposta a modifiche profonde e, pertanto, risultare solo una ...

