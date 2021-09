Attenzione a questi prodotti alimentari: richiamati per una sostanza pericolosa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono stati richiamati precauzionalmente due prodotti alimentari che avrebbero mostrato dei problemi. Vediamo tutti i dettagli su questi prodotti. prodotti alimentari (AdobeStock)Due prodotti alimentari sono saliti all’Attenzione perché richiamati precauzionalmente. Il primo richiamo è stato fatto dal ministero della Salute e riguarderebbe una bevanda vegetale Biococco. La seconda, richiamata da Carrefour, riguarderebbe diversi lotti di granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo. questi due prodotti avrebbero dei problemi da non sottovalutare. Per questo motivo sono stati richiamati precauzionalmente. Sappiamo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono statiprecauzionalmente dueche avrebbero mostrato dei problemi. Vediamo tutti i dettagli su(AdobeStock)Duesono saliti all’perchéprecauzionalmente. Il primo richiamo è stato fatto dal ministero della Salute e riguarderebbe una bevanda vegetale Biococco. La seconda, richiamata da Carrefour, riguarderebbe diversi lotti di granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo.dueavrebbero dei problemi da non sottovalutare. Per questo motivo sono statiprecauzionalmente. Sappiamo ...

Advertising

Ernesto29296958 : RT @stefano_lega: FINALMENTE ASSISI IN REGIONE CONTA! Mai come in questi due anni l'attenzione della Regione era stata così alta per Assis… - koala_moonlight : @amalincuore perché in questi vecchi video la mia attenzione è catturata solo dai suoi capelli? erano bellissimi così ???? - AssisiLega : RT @stefano_lega: FINALMENTE ASSISI IN REGIONE CONTA! Mai come in questi due anni l'attenzione della Regione era stata così alta per Assis… - stefano_lega : FINALMENTE ASSISI IN REGIONE CONTA! Mai come in questi due anni l'attenzione della Regione era stata così alta per… - JoeCool_____ : @LalienoJ @atterismo Beh, magari lei esagera, magari si è pure inventata tutto. Però è vero che certi comportamenti… -