“Attacco indegno alla Lega” Per Salvini sul caso Morisi è scattato “il processo politico”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – “Ungratuito,” a pochi giorni dal voto: Matteopunta il dito contro ilLuca, montato ad arte per danneggiare il Carroccio. L’ex responsabile della comunicazione social del leader dellaè indagato per droga. Intanto sulla vicenda, risalente ad agosto ma uscita fuori in questi giorni, emergono elementi che fanno un po’ più di chiarezza. A cedere la droga non sarebbe stato soltanto, come riferito inizialmente dai giornali, ma qualcun altro. Ma ormai, è l’accusa di, èil ““.: ...