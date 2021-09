Atalanta-Young Boys | programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2021 2022

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ile isu Sky edi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. Al Gewiss Stadium i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria contro gli svizzeri per scavalcarli in classifica e non complicare la situazione in questo raggruppamento molto equilibrato. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di mercoledì 29 settembre, chi la spunterà?sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi e suInfinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese. SportFace.

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì su Sky Sport ?? - Atalanta_BC : #AtalantaYoungBoys | KICK-OFF ?? È iniziata la nostra seconda giornata di @UEFAYouthLeague! FORZA RAGAZZI! ?? Our… - figurinepanini : Nell'esordio del Girone F l'Atalanta ha pareggiato con il Villareal mentre lo Young Boys ha vinto contro il Manches… - Stronza : RT @giorgiogene: In chiaro a partire dalle 18.15 Le direct: Atalanta Bergamasca Calcio - BSC Young Boys - MarioGiunta : ?? Champions League ?? SkySport 1 ?? 20 ?? Pre Juventus-Chelsea & United-Villarreal ?? Condo, Del Piero ?? 20,50 ?? Pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Young

Al Gewiss Stadium, il match valido per la 2ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/2022 traBoys: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al 'Gewiss Stadium',Boys si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo F della Champions ...DIRETTABOYS: L'ARBITRO Questa sera la diretta di Champions LeagueBoys sarà affidata al fischietto tedesco Felix Brych, che pure per l'occasione a Bergamo sarà accompagnato ...DITE LA VOSTRA. Vivi la partita dei nerazzurri in Serie A attraverso il live testuale con spazio ai commenti dei lettori di CalcioAtalanta! Se non potete seguire la partita con i vostri occhi, oppure ...Atalanta Young Boys streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Uefa Champions League in programma stasera alle ore 21 ...