Atalanta-Young Boys | parziale 1-0 Pessina porta i nerazzurri in vantaggio - Diretta

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì su Sky Sport ?? - Atalanta_BC : #AtalantaYoungBoys | KICK-OFF ?? È iniziata la nostra seconda giornata di @UEFAYouthLeague! FORZA RAGAZZI! ?? Our… - DiMarzio : #AtalantaYoungBoys | Le formazioni ufficiali - straalmaanlich : io che mentrr guardo juve chelsea guardo anche atalanta young boys: pessi ti amo - Marco2Calzini : RT @memethegoat: Atalanta ancora sullo 0-0 contro lo Young Boys risparmiando le energie per domenica, mi fai schifo Gasperini -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Young

Al decimo minuto della sfida di Champions traBoys, Gosens è costretto alla sostituzione a causa di un infortunioSERIE A Inter -2 - 2: Dzeko risponde a Toloi SEGUI LA DIRETTA DIBOYS SECONDO TEMPO 64' Fallo tattico di Sierro: cartellino giallo per il calciatore delloBoys 61' L'...Bruttissime notizie per Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta. Impegnati in Champions League contro lo Young Boys, i bergamaschi hanno dovuto sostituire ...È in corso il match tra Atalanta e Young Boys che inizia subito in salita per i bergamaschi che perdono Gosens per ...