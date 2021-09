Atalanta-Young Boys | parziale 1-0 Entrano Muriel e Pasalic - Diretta

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì su Sky Sport ?? - Atalanta_BC : #AtalantaYoungBoys | KICK-OFF ?? È iniziata la nostra seconda giornata di @UEFAYouthLeague! FORZA RAGAZZI! ?? Our… - DiMarzio : #AtalantaYoungBoys | Le formazioni ufficiali - ematr_86 : Atalanta vs Young Boys doveva stare già sul 6:0 - infoitsport : Moviola Atalanta Young Boys: l'episodio chiave del match -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Young

Al decimo minuto della sfida di Champions traBoys, Gosens è costretto alla sostituzione a causa di un infortunio(agg Matteo Fantozzi) DIRETTA/Boys (risultato 0 - 0) streaming video tv: ancora reti bianche DIRETTA WOLFSBURG SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di ...Quella messa a segno dal centrocampista, è la prima rete di un italiano nella storia dell’Atalanta in Champions League Il gol messo a segno da Matteo Pessina, questa sera, contro lo Young Boys non è s ...Matteo Pessina è il primo giocatore italiano ad aver segnato con l'Atalanta in Champions League. Quello contro lo Young Boys è il 31esimo gol dei ...