Atalanta-Young Boys, parziale 0-0. Pessina sfiora il gol del vantaggio - Diretta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Champions League - Gruppo F - 2a giornata. Mercoledì 29 settembre alle 18,45 l’Atalanta affronta lo Young Boys al Gewiss Stadium. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Champions League - Gruppo F - 2a giornata. Mercoledì 29 settembre alle 18,45 l’affronta loal Gewiss Stadium.

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì su Sky Sport ?? - Atalanta_BC : #AtalantaYoungBoys | KICK-OFF ?? È iniziata la nostra seconda giornata di @UEFAYouthLeague! FORZA RAGAZZI! ?? Our… - _Alessio_1899_ : Quella ?? di Rosetti manda Brych uno dei miglior arbitri al mondo a arbitrare Atalanta vs Young Boys e a Milan vs At… - CalcioNews24 : I top e i flop di #AtalantaYoungBoys di #UCL alla fine del primo tempo - SampNews24 : Infortunio #Gosens: il tedesco in dubbio anche per la #Sampdoria -