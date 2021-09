Atalanta-Young Boys | parziale 0-0 Pessina e Malinovskyi con Zapata - Diretta

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì su Sky Sport ?? - Atalanta_BC : #AtalantaYoungBoys | KICK-OFF ?? È iniziata la nostra seconda giornata di @UEFAYouthLeague! FORZA RAGAZZI! ?? Our… - Agenzia_Ansa : CHAMPIONS | In campo Atalanta-Young Boys DIRETTA si gioca anche Zenit-Malmo. #ANSA - SkySport : Inizia Atalanta-Young Boys, segui il LIVE ? #AtalantaYoungBoys LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K… - FurnoGaetano : @CR7BrasiI Atalanta 3 x 1 Young boys Wolfsburg 1 x 1 Sevilla Salzsburg 1 x 0 Lille Bayern 5 x 0 Dynamo Benfica 1 x… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Young

PROBABILI FORMAZIONIBOYS/ Quote: è un "derby" per Remo Freuler DIRETTA JUVENTUS CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Juventus Chelsea sarà garantita ...PROBABILI FORMAZIONIBOYS/ Quote: è un "derby" per Remo Freuler DIRETTA BAYERN MONACO DINAMO KIEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE La diretta tv di Bayern ...In campo Atalanta-Young Boys DiRETTA si gioca anche Zenit-Malmo "Una partita speciale, perché dopo tanto girovagare riusciamo a giocare in casa col nostro pubblico. Una giornata storica per l'Atalanta ...Champions League - Gruppo F - 2a giornata. Mercoledì 29 settembre alle 18,45 l’Atalanta affronta lo Young Boys al Gewiss Stadium.