Atalanta-Young Boys oggi, Champions League: orari, tv, canali, probabili formazioni, streaming (Di mercoledì 29 settembre 2021) Atalanta-Young Boys: oggi la Champions League torna a bussare alle porte di Bergamo. La "Dea" infatti attende al Gewiss Stadium, che sarà pieno (nei limiti del consentito, ndr), la temibile compagine elvetica. Dopo il pareggio esterno contro il Villarreal, maturato qualche ora dopo che gli svizzeri avevano rifilato un sorprendente 2-1 al Manchester United di CR7, per gli uomini di Gasperini è arrivato il momento di provare a ruggire sorprendendo i rivali. Nella città orobica si preannuncia quindi una sfida ricca di pathos, organizzazione e bel calcio: vedremo chi alle 23 (circa) l'avrà spuntata. Il match si svolgerà oggi, Mercoledì 29 settembre 2021, a partire dalle ore 18.45, presso il Gewiss Stadium di Bergamo, e sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport e in ...

