Atalanta-Young Boys, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Scende in campo l’Atalanta e lo fa contro lo Young Boys nella seconda giornata della fase ai gironi di Champions. Gasperini conferma Pessina alle spalle di Zapata e Malinowski. Ecco le formazioni ufficiali del match: Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini. Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Moumi Ngamaleu, Martins Pereira, Aebischer, Sierro; Siebatcheu, Elia. Allenatore: Wagner. FOTO: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Scende in campo l’e lo fa contro lonella seconda giornata della fase ai gironi di Champions. Gasperini conferma Pessina alle spalle di Zapata e Malinowski. Ecco ledel match:(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.(4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Moumi Ngamaleu, Martins Pereira, Aebischer, Sierro; Siebatcheu, Elia. Allenatore: Wagner. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

