ATALANTA-YOUNG BOYS – La prima con pubblico al Gewiss Stadium (Di mercoledì 29 settembre 2021) In collaborazione con Betnero.it Doveva essere la più 'facile' del girone e invece l'impresa svizzera in casa del Manchester United ha dato alla sfida di stasera fra ATALANTA e YOUNG BOYS i connotati della gara da non sottovalutare. Gli inglesi lo hanno fatto e nonostante il vantaggio iniziale si sono visti espugnare il mitico Old Trafford. Insomma, antenne ben drizzate in casa orobica, dove occorre una vittoria per dare una bella svolta al prossimo cammino in Champions considerando che in Spagna i Red Devils saranno ospiti del Villareal, uno scontro diretto il cui esito potrebbe facilitare la strada di Gasperini e soci verso il superamento della prima fase. Ma c'è anche un motivo in più per i neroazzurri bergamaschi per fare bene nel tardo pomeriggio odierno (la gara inizia alle ore 18,45): è la ...

