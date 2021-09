Atalanta - Young Boys | Gosens subito ko | problema al ginocchio

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì su Sky Sport ?? - Atalanta_BC : #AtalantaYoungBoys | KICK-OFF ?? È iniziata la nostra seconda giornata di @UEFAYouthLeague! FORZA RAGAZZI! ?? Our… - MilanLiveIT : #AtalantaYoungBoys: infortunio per i nerazzurri?? #Gasperini perde un top - sportli26181512 : Atalanta-Young Boys, Gosens fuori dopo 8 minuti per un infortunio muscolare: Nei primi minuti di Atalanta-Young Boy… - russ_mario1 : RT @MilanNewsit: Atalanta-Young Boys, Gosens fuori dopo 8 minuti per un infortunio muscolare -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Young

BERGAMO - Non parte bene la serata di Champions League dell': durante la gara con loBoys , infatti, i nerazzurri hanno subito perso per infortunio Robin Gosens : l'esterno tedesco ha lasciato il campo all'11' del primo tempo, in lacrime, a ...Robin Gosens costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo contro loBoys: le condizioni dell'esterno dell'Robin Gosen costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo contro loBoys. Infortunio muscolare per il forte esterno tedesco, perno ...INFORTUNIO GOSENS – Dopo appena dieci minuti dal fischio d’inizio, Robin Gosens è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. L’Atalanta ospita lo Young Boys per il secondo turno del girone di ...L'Atalanta è impegnata contro lo Young Boys in Champions League ma dopo dieci minuti Gasperini toglie Gosens costretto a uscire in lacrime per infortunio ...