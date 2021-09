Atalanta-Young Boys | Gasperini punta su Malinovskyi e Pessina alle spalle di Zapata – Segui la diretta

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella sfida valida per la seconda giornata di Champions League contro lopremia il gruppo che è partito dall’inizio contro l’Inter e ha ben figurato. L’unico cambio in difesa è il rientro di Djimsiti dal primo minuto per sostituire l’infortunato Palomino. Ancora panchina per Ilicic che verrà utilizzato a partita in corso, insieme al rientrante Muriel. Per provare il colpaccio al Gewiss Stadium Wagner non stravolge la squadra e si affidadue punte Siebatcheu ed Elia. Il tecnico deve fare a meno del talento di Fassnacht che non prende parte alla gara.(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens;. All....