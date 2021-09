Atalanta-Young Boys | Gasperini | “Il girone inizia ora” | Le ultime su Gosens

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì su Sky Sport ?? - SkySport : ?? ATALANTA-YOUNG BOYS 1-0 Risultato finale ? ? #Pessina (68’) ?? - DiMarzio : #AtalantaYoungBoys | Le formazioni ufficiali - paoloigna1 : RT @serieAnews_com: ? #AtalantaYoungBoys, #Gosens lascia il campo in lacrime?? - SkySport : #Gasperini dopo #AtalantaYoung Boys: 'Qualificazione inizia ora, lo United dirà chi siamo' #SkyUCL #SkySport #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Young

Al di là del blasone o meno, loBoys è una squadra che riparte veloce perché abituata a giocare sul sintetico. Noi siamo stati bravi nel non concedere ripartenze e spazi e avevamo la fiducia di ...Dopo il pari di Villarreal, l'si regala la prima vittoria nel Gruppo F di Champions League:Boys superato con uno striminzito ma pesantissimo 1 - 0 che permette alla truppa di Gasperini di salire a quota quattro ...L'allenatore dello Young Boys, David Wagner, ha espresso la sua delusione nel dopo-partita del match perso contro l'Atalanta ...L'orgoglio del primo gol di un italiano in nerazzurro in Champions per Matteo Pessina e la gioia la vittoria dell'Atalanta a Bergamo contro lo Young Boys: il centrocampista della Dea ha parlato a Sky ...