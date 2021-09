Atalanta-Young Boys, brutto infortunio per Gosens: il problema sembra grave (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si sta giocando la partita tra Atalanta e Young Boys, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio contro il Villarreal e l’intenzione è quella di conquistare il primo successo per avvicinarsi alla qualificazione. Nel primo tempo subito una grande occasione per Zapata, il colombiano non riesce a concretizzare. All’11’ tegola per l’Atalanta, si registra l’infortunio di Gosens, uno dei calciatori più forti della squadra. Il problema è sembrato subito grave, l’esterno ha lasciato il campo con l’aiuto dei medici e visibilmente preoccupato. Al suo posto Maehle. Attesa per gli accertamenti, l’ipotesi è di sospetto stiramento al flessore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si sta giocando la partita tra, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio contro il Villarreal e l’intenzione è quella di conquistare il primo successo per avvicinarsi alla qualificazione. Nel primo tempo subito una grande occasione per Zapata, il colombiano non riesce a concretizzare. All’11’ tegola per l’, si registra l’di, uno dei calciatori più forti della squadra. Ilto subito, l’esterno ha lasciato il campo con l’aiuto dei medici e visibilmente preoccupato. Al suo posto Maehle. Attesa per gli accertamenti, l’ipotesi è di sospetto stiramento al flessore. L'articolo CalcioWeb.

