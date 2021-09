Atalanta-Young Boys 1-0 | le pagelle | delirio con Pessina | i migliori sono Toloi e Zapata FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’sfonda il muro dellodopo 70 minuti. Tre punti fondamentali per la compagine di Gasperini che si dimostra una squadra in grado di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. Si è giocata la seconda giornata della fase a gironi, i nerazzurri hanno giocato con buona intensità e meritato i tre punti. Dopo pochi minuti occasione per, il colombiano non riesce a concretizzare. Gasperini deve fare i conti con una tegola, Gosens è costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio. L’non riesce a sbloccare il match, gol annullato per fuorigioco. Lopensa a difendersi e prova a pungere in contropiede, solo un rischio per Musso. Nel secondo tempo èa siglare l’1-0, preziosa la giocata ...